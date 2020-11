Domenica 15 giugno si è svolta la prima edizione di Tirando...mangiando, una miscela esplosiva di sport e sociale organizzata da Air Shooting Club Vasto, associazione sportiva dilettantistica affiliata C.S.E.N. che dallo scorso mese di settembre, quando fu inaugurata la propria sede, si occupa di tiro ludico-ricreativo, propedeutico ed accademico solo con armi ad aria compressa

Si tratta di una gara di tiro a segno (da cui la prima parte del titolo ... Tirando) con pistola e carabina ad aria compressa a 10 metri (P10 e C10) rivolta a tutti i soci uomini, donne e ragazzi che si sono confrontati in una sequenza di quattro sessioni di 5 colpi cadauna su quattro bersagli (per un totale di 20 colpi) più una sessione di prova per complessivi 40 minuti di vero e proprio agonismo. Ma non si tratta di agonismo fisico nel senso cui siamo normalmente abituati ma di raccoglimento e concentrazione in un ambiente silenzioso ed in un clima di competizione vera. La gara si è svolta in quattro turni sulle quattro linee di tiro a disposizione, iniziata la mattina alle 9 ed terminata ad ora di pranzo. Alla fine della gara, sulla base dei singoli risultati conseguiti, si è elaborata la classifica finale e sono stati premiati i vincitori.



Qui inizia la seconda parte della manifestazione (da cui l'ultima parte del titolo ... mangiando) in cui i premi vinti che non sono coppe e trofei, bensì arrosticini e salsicce, vengono condivisi nel pranzo con tutti i soci ed i propri familiari ed amici. Ed allora, sparita la tensione della gara, via libera ai carboni ardenti e ad ogni ben di Dio in un pranzo che si articola tra rustici, primi piatti, formaggi e carne alla brace innaffiati di buon vino proveniente dalle uve della vigna adiacente la sede sociale e naturalmente buona birra. Per finire frutta di stagione, una bella cocomerata e tanti dolci di produzione artigianale. Naturalmente nulla di tutto ciò è stato acquistato ma gli stessi soci hanno contribuito a portare pietanze preparate personalmente da condividere con tutti così come sono stati condivisi i premi, passando tutti insieme una giornata meravigliosa all’insegna dello sport e dello stare insieme. Graditi ospiti della giornata Mario Di Silvestro e Marco La Verghetta, tiratori di "calibro" ormai molto noti nell’ambito del tiro a segno ed entrambi qualificati ai Campionati Italiani.

Soddisfatto per la buona riuscita dell'evento il presidente dell'Air Shooting Club Vasto, Giulio Di Tullio. Motivo di particolare orgoglio sono state le prestazioni in gara dei ragazzi dai 10 ai 14 anni, da lui avviati al tiro a segno e preparati durante il corso dell'anno. L'appuntamento con la festa è al prossimo anno, mentre le attività del tiro a segno continueranno durante la stagione estiva con l'apertura del venerdì dalle 19 alle 23 e il sabato dalle 18 alle 21.

Air Shooting Club Vasto