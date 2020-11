"Il sindacato avverte che ulteriori affermazioni diffamatorie nei confronti dei lavoratori della polizia municipale di Vasto non saranno più tollerate e saranno perseguite per le vie di legge". Diccap e Csa, le organizzazioni sindacali dei vigili urbani, alzano ulteriormente il livello dello scontro con l'amministrazione comunale. I rappresentanti dei fischietti non sopportano il documento con cui la maggioranza di centrosinistra prende le difese del sindaco, Luciano Lapenna, e invita gli agenti a lavorare sulle strade della città e non in ufficio.

In un clima così rovente, appare estremamente difficile trovare uno spiraglio di dialogo per intavolare una trattativa sul servizio estivo notturno.

Il documento - Così le segreterie territoriali di Diccap e Csa replicano alla maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale: "Il personale del Corpo di polizia municipale di Vasto è in stato di agitazione e, nell’assemblea sindacale tenutasi in data 11 giugno 2014, ha dichiarato la propria sfiducia morale nei confronti del sindaco Luciano Lapenna.

Queste decisioni sono scaturite soprattutto dal fatto che il sindaco, da anni, sebbene sollecitato al dialogo non è mai intervenuto per capire i veri problemi del servizio della Polizia Municipale e per dare un positivo contributo alla loro risoluzione, ritenendo di poter seguire le sue unilaterali interpretazioni delle norme che disciplinano l’attività della polizia municipale.

E’ il caso di evidenziare che il regolamento del Corpo di polizia municipale di Vasto dispone, che “Sono istituite riunioni periodiche, convocate dal sindaco, alle quali partecipano gli appartenenti al Corpo di polizia municipale, al fine di conoscere e predisporre soluzioni operative alle questioni generali relative alle attività del Corpo”.

Il personale della polizia municipale, al contrario, è sempre stato disponibile ad un dialogo che il Sindaco ha puntualmente negato, e, nonostante tutto, pur con grande difficoltà dovuta alle forti carenze di organico, ha continuato a svolgere la sua opera con grande professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio.

Il personale della polizia municipale non può accettare che il sindaco e la sua amministrazione ritenga non rischiosa e non disagiata l’attività di chi indossa una divisa nell’interesse del Comune ed opera quotidianamente per tutelare la legalità sul territorio, affrontando rischi e disagi di ogni tipo e arrivando a subire aggressioni e violenze fisiche durante lo svolgimento del servizio.

Esprimiamo amarezza e stupore per le dichiarazioni dei partiti della coalizione di maggioranza apparse sugli organi di informazione in merito all’operato della polizia municipale. Le critiche rivolte alla polizia municipale, oltre che ingiuste, sono prive di ogni fondamento, ed anzi sono smentite dai dati ufficiali.

Infatti, i rapporti annuali sulle attività del Corpo, redatti dagli ufficiali e dal comandante, mostrano che negli ultimi anni vi è stato un trend sempre in crescita in ogni ambito operativo, dalla polizia stradale alla polizia commerciale, dalla polizia edilizia alla polizia ambientale, dalla polizia amministrativa alla polizia giudiziaria. E questo nonostante il fatto che gli addetti attualmente in servizio siano solo 28 (ventotto), contro i 58 (cinquantotto) che dovrebbero esserci per legge e per regolamento nell’organico di una città come Vasto, quindi con uno spaventoso sotto organico di 30 unità. A quei politici che criticano il lavoro della polizia municipale ricordiamo che quello di adeguare l’organico alle previsioni di legge e di regolamento è un preciso dovere per l’amministrazione.

Agli stessi signori che emettono sentenze senza conoscere la realtà documentata dei fatti, ricordiamo anche che la polizia municipale di Vasto è il settore del Comune che ha il più basso tasso di assenteismo dal lavoro, la più alta incidenza di infortuni sul lavoro ed il più alto arretrato di ferie non fruite. E questi sono numeri agli atti del Comune, non chiacchiere inutili.

Il sindacato avverte che ulteriori affermazioni diffamatorie nei confronti dei lavoratori della polizia municipale di Vasto non saranno più tollerate e saranno perseguite per le vie di legge.

Forse dovrebbero essere proprio i partiti della coalizione della maggioranza ad occuparsi di proporre soluzioni ai problemi che affliggono la città, anziché accusare i lavoratori della polizia municipale che rivendicano solo i propri giusti diritti e difendono la propria dignità professionale ed umana".