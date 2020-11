E' scattato il conto alla rovescia per la prima edizione del Vasto Basket Camp. "Dal 20 al 26 giugno - spiega Luigi Cicchini, coordinatore del camp insieme all'allenatore Fausto De Felice - più di 60 bambini dal 2001 al 2006 saranno nella bella struttura del Poseidon Village di San Salvo per vivere un'esperienza unica. Avevamo già da tempo in mente di realizzare un camp targato Vasto Basket, quest'anno ci siamo riusciti e l'entusiasmo è tanto". Lo staff sarà di primo livello, con tutti gli allenatori del settore giovanile della società biancorossa, il preparatore fisico della prima squadra, Andrea Ialacci e alcuni dei giocatori che hanno vissuto un'annata da protagonisti in DNB. "Oltre a Biagio Sergio e Luca Di Tizio, che già durante l'anno allenano i ragazzi, avremo con noi Vincenzo Dipierro. E poi - prosegue Cicchini - anche due campioni come Daniele Parente e Luigi Sergio".

I ragazzi provenienti da Abruzzo e Molise si dedicheranno agli allenamenti di basket, con una doppia seduta giornaliera, e poi spazio al relax. "Avremo a disposizione la piscina, andremo al mare e ci sarà anche una giornata all'Aqualand del Vasto. Non potrà mancare l'animazione serale con musica e divertimento".

Per poter seguire le attività del Camp è possibile collegarsi con il profilo facebook (clicca qui), dove ogni giorno ci saranno aggiornamenti e foto su quanto accadrà al Poseidon.