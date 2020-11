Come ogni anno ci sarà grande emozione in campo nel torneo che ricorda Valentina Pietropaolo, Benji, come la chiamavano le sue compagne di squadra, scomparsa nel marzo 2007 a seguito di un incidente stradale. Da quella tragica fatalità la ventenne vastese viene ricordata attraverso ciò che amava di più, il gioco del calcio. Così sabato 21 giugno la Pro Vasto femminile ha organizzato la 7ª edizione del memorial a lei intilato. Al comunale di Cupello scenderanno in campo Pro Vasto Femminile, Womens Soccer Hatria e Pizzoli.

"Rimane sempre vivo - si legge nella presentazione sul sito Figc Abruzzo- in tutte le ex compagne di squadra ed in tutte le ex avversarie il ricordo di una vita spentasi troppo presto, una vita che Valentina aveva consacrato al calcio e al ruolo di portiere con una passione travolgente". Si giocherà con la formula del triangolare, con inizio alle 15.30.