Nell’incantevole cornice del Complesso Teatrale “Ettore Maria Margadonna” e del Castello Ducale, si ripete anche questo anno (siamo alla settima edizione) il Premio Cinematografico Palena.

La validità dell’iniziativa è dimostrata dai numeri di lavori presentati nella precedente edizione (oltre 250 pervenuti da ogni parte del mondo: da 23 nazioni e da tre continenti) che ha registrato una numerosa partecipazione di pubblico ed addetti ai lavori.

Il premio ripropone il cinema come un grande laboratorio creativo e suo obiettivo centrale è quello di valorizzare le numerose peculiarità economiche e sociali esistenti nel territorio di Palena e, perché no, dei rispettivi territori di appartenenza dei partecipanti sia a livello nazionale che internazionale.

La manifestazione non è limitata a argomenti convenzionali, ma a tematiche libere ed è aperta a tutti, per incentivare, promuovere, sostenere e valorizzare il cortometraggio non solo come espressione di arte cinematografica, ma anche come elemento propositivo per la soluzione dei problemi che attanagliano la società moderna in ogni settore, senza limiti o indicazioni di aspetti e/o argomenti predeterminati.

Il Premio Cinematografico Palena spazia in tanti temi della società moderna e, pertanto, è anche un’occasione di incontro e dibattito fra diverse culture, confronto e conoscenza fra filmmakers.

Le sue edizioni passate hanno avuto un largo successo di pubblico, proponendo titoli ricercati e di grande valore artistico, per linguaggio e contenuti vincitori di numerosi premi.

Il premio, come noto, è dedicato a due grandi figli di Palena che hanno segnato con la loro arte la storia mondiale della musica e del cinema:

Perry Como (cantante ed attore figlio di emigranti Palenesi, tanto amato dal pubblico mondiale, fine interprete dalla calda voce di numerose canzoni), Ettore Maria Margadonna (giornalista, economista, soggettista e sceneggiatore di tanti film che occupano i primi posti nella storiografia del cinema italiano e mondiale) nato a Palena, dove esiste ancora l’antico palazzo signorile della sua famiglia.

Il premio è articolato e articolato in cinque sezioni competitive:

Premio “Il Corto.eu” - miglior corto

Premio “Regione Abruzzo” Ettore Maria Margadonna - migliore sceneggiatura originale

Premio “Comune di Palena” Perry Como - migliore commento musicale

Premio “Associazione Culturale Palenese”- migliore regia

Premio “FlashSound”- miglior videoclip musicale.

I vincitori verranno proiettati all’interno dell’evento “Cortometraggi – Festa Internazionale di Roma 2014” organizzato dall’Associazione Culturale “ilCORTO.it” che si svolgerà a

Roma dal 16 al 25 ottobre 2014 (date da confermare) in una prestigiosa location.

Per chi volesse iniviare i propri lavori c’è tempo fino al 31 luglio 2014.

Tutte le informazioni a riguardo possono essere reperite sul sito ufficiale della manifestazione http://www.associazioneculturalepalenese.com oppure contattando la segreteria del premio nella persona di Riccardo Como all’indirizzo segreteria.riccardocomo@premiocinematograficopalena.com oppure telefonando al 3283394163 o se preferite contattando il responsabile dell’ufficio stampa Marco Vittoria scrivendo a press.marcovittoria@premiocinmematograficopalena.com o chiamando il 3494428074.

L’evento si terrà dal 7 al 14 agosto 2014 a Palena (Ch) presso il Castello Ducale e il Teatro Comunale Aventino intitolato a Ettore Maria Margadonna.

Informazioni sul sito ufficiale www.premiocinematograficopalena.com che dallo scorso anno si è arricchito di una sezione in lingua inglese e su cui ci saranno anche ulteriori informazioni quali bando e scheda di partecipazione.