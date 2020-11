Procede l'attività artistica di Claudio Di Francesco, con immagini fotografiche nuove che quest'anno hanno avuto il privilegio di esser esposte a Curitiba (Paranà), in Brasile. La mostra fotografica si chiama "Italia mon amour", ed è composta da opere presentate da cinque autori: Claudio Di Francesco, Gabriele Menconi, Mongobì e dalla coppia Simoncini-Tangi.

Una delle due serie fotografiche di Claudio Di Francesco si intitola "Tubi" (2013) ed ha come tema i monumenti dell'Aquila, dopo il terremoto del 6 aprile 2009 ancora in gran parte ingabbiati e sorretti da gigantesche impalcature di puntellamento. "Una storia di bellezza sofferente, come quella raccontata nell'altra serie di scatti con la Processione del martedì di Pasqua al Santuario della Madonna d'Appari (2012)" , dove "le statue dei Santi, così espressive nei volti e nelle posture, sembrano animarsi di malinconia o di dolore sotto i teli di plastica che li ricoprono, cosparsi da gocce di pioggia come da tante piccole lacrime".

La mostra fotografica fa parte della manifestazione "Mia cara Curitiba" che, dal 24 maggio al 30 giugno, promuove varie iniziative (tra cui uno show di Mario Biondi e un'opera di Giacomo Puccini) per diffondere la cultura italiana nel continente americano.

A Claudio Di Francesco, sansalvese di formazione, che nel 2012 ha esposto l'originale serie fotografica "Trecentonove" alla Casa D'Annunzio di Pescara e alla Casa della Cultura-Porta della Terra di San Salvo, vanno i complimenti dell'Amministrazione comunale di San Salvo, convinta della necessità di promuovere e far conoscere sempre meglio la nostra arte, veicolo di conoscenza come pure di identità, di integrazione e di evoluzione sociale.