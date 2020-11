È la "notte prima degli esami". Dopo tanta attesa, fatta di studio e preparazione, gli studenti delle classi quinte vivono le ultime ore che li separano dalla prima prova d'esame, quella di italiano. Sono tanti i ragazzi nelle scuole del Vastese che domani affronteranno il loro primo importante esame. E, come ormai da tradizione raccontata da canzoni, libri e film, la "notte prima degli esami" è sempre speciale, fatta di "riti" per esorcizzare i timori, per ricordare i cinque anni di scuola trascorsi insieme. L'appuntamento per molti era davanti ai cancelli delle scuole, quei cancelli che nei prossimi giorni verranno varcati per le ultime volte (da studenti, poi magari ci torneranno da docenti o genitori). Poi la pioggia battente ha fatto un po' cambiare i piani di molti, che hanno preferito trasferire i raduni in qualche locale o nelle case.

I temerari della notte prima degli esami sono stati i ragazzi del liceo scientifico Mattioli. "Noi non molliamo mai!", dicono sorridendo. "E poi, se non fossimo venuti, cosa avremmo raccontato ai nostri figli della vigilia del nostro esame?". Un po' per volta il gruppo si fa più numeroso, cercano di ripararsi sotto il porticato del palazzo di fronte alla loro scuola, si scambiano battute, cercano di definire "strategie" su come affrontare le diverse prove. Anche tra loro impazza il toto-tema. "Facebook, i Papi e Mandela", dice uno. "La prima guerra mondiale", gli fa eco un'altro. "Esce sicuro Pirandello", dice convinta una ragazza. Il clima è di allegria, anche tra ragazzi di diverse classi.

Poi di corsa, sotto la pioggia, per una foto ricordo davanti al loro cancello, che domani e nei prossimi giorni varcheranno con animo un po' più ansioso. Tema di italiano, seconda prova (per loro sarà matematica), terza prova. E poi l'orale. In periodo di mondiali di calcio non possono mancare cori da stadio e poi, per finire, il brindisi benaugurale.

A tutti i maturandi l'augurio di vivere questo periodo con serenità e consapevolezza e che sia il primo di una lunga serie di momenti importanti della vostra vita.