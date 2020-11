Finisce sul tavolo del prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, il braccio di ferro tra i sindacati di polizia municipale e il Comune di Vasto.

Dopo il botta e risposta a suon di comunicati stampa, in prefettura si ritroveranno faccia a faccia il sindaco, Luciano Lapenna, e i rappresentanti di Diccap e Csa, i sindacati autonomi di categoria, che nei giorni scorsi hanno proclamato lo stato di agitazione dei vigili del Comando di piazza Rossetti: il personale lamenta il taglio delle indennità, con conseguente decurtazione degli stipendi, e un atteggiamento di chiusura da parte dell'amministrazione comunale.

Intanto, durante la conferenza stampa sulla sicurezza, tenuta insieme al questore Filippo Barboso e al vice questore Cesare Ciammaichella, Lapenna ha annunciato che "si è concluso il concorso per l'assunzione di 10 vigili stagionali e ci apprestiamo ad indire un altro concorso per l'assunzione di 3 agenti a tempo indeterminato".