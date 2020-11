"I cittadini devono denunciare i reati di cui vengono a conoscenza. Tutti insieme dobbiamo difendere Vasto e il nostro territorio". Lo afferma Riccardo Alinovi, portavoce locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, dopo aver incontrato il questore di Chieti, Filippo Barboso, che stamani in una conferenza stampa ha annunciato rinforzi per il Commissariato di Vasto.

"Giudichiamo positivamente - commenta Alinovi - il rafforzamento dell'organico, un risultato raggiunto col contributo di Codici, che da anni denuncia le situazioni di illegalità e il problema sicurezza nel Vastese. Le nostre richieste sono state finalmente ascoltate. Siamo apolitici e apartitici, ci interessa solo la sicurezza dei cittadini".