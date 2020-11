E' arrivato ieri in Abruzzo il truck giallo di Radio Deejay che sta girando l'Italia per l'iniziativa estiva 2014 Coast to Coast. Questa settimana tocca al programma Asganaway uscire dagli studi di via Massena a Milano e trasmettere in diretta da diverse località italiane. Oggi, dalle 14 alle 16, Albertino, Fabio Alisei, Paolo Noise, Wender e Shorty hanno condotto il programma da piazza Martiri della Libertà. Finita la diretta subito rotta verso Vasto, dove saranno in giro già daquesta sera, in attesa dell'appuntamento di domani pomeriggio, mercoledì 18 giugno.

Sarà in piazza Rossetti, e non in lungomare Cordella, come era inizialmente programmato, il truck di Coast to Coast che trasmetterà il programma. Le previsioni meteo non sono delle migliori, ma i tanti fan di Radio Deejay (e di Asganaway) non si lasceranno scappare l'occasione di partecipare al programma, interagire con i conduttori ed essere intervistati in diretta radiofonica.

La trasmissione sarà delle 14 alle 16, prima e dopo ci sarà spazio per saluti, foto e autografi con i protagonisti di Asganaway.