Terminata l'Abruzzo Summer Cup 2014 che si è disputata sul campo comunale di Cupello.

Nella categoria esordienti 2001-2002 ha vinto l'Aurora Calcio Bari, al secondo posto è arrivata la Renato Curi Angolana battuta 3-1. In precedenza i baresi hanno avuto la meglio in semifinale negli ultimi minuti sul Pescara, mentre la Renato Curi ha battuto ai calci di rigore il San Pio X di Lucera.

Nella categoria pulcini 2003 vincono i padroni di casa della Virtus Cupello davanti al San Vito 83 sconfitto in finale 5-1. Nella categoria pulcini 2004-2005 vince ancora l'Aurora Calcio Bari che in finale ha superato 3-0 la Caldora Pescara che in semifinale ha eliminato il Difesa Grande Termoli 1-0. In semifinale i baresi hanno eliminato 4-0 il San Pio X Lucera.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questo splendido torneo di calcio giovanile.