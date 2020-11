Il nido in famiglia L’isola che non c’è – l’associazione e doposcuola L’isola che non c’è 2, in collaborazione con l’associazione PromoTennis di Vasto, organizzano per il pomeriggio di sabato 21 giugno una manifestazione gratuita aperta a tutta la cittadinanza.

In quell’occasione verranno proposti a tutti i bimbi presenti laboratori di arte e danza movimento-creativo e presentati i progetti di tennis, dagli istruttori della PromoTennis e di inglese, con la preziosa collaborazione degli insegnanti qualificati da English is fun.

L’evento avrà luogo in Corso Italia, zona piazza Rossetti (tra le palazzine degli ex edifici scolastici) e inizierà alle ore 18.00.