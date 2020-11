Costerà 50mila euro più Iva il Vasto film festival 2014.

Il Comune di Vasto ha attivato le procedure per l'appalto riguardante l'organizzazione della rassegna cinematografica. La 19^ edizione si farà "con i fondi del bilancio comunale, in corso di predisposizione", è scritto nella determina del sesto settore del municipio. Il costo del Vff 2014 avrà un "valore contrattuale stimato in 50mila euro, Iva esclusa".

Il documento - "Ritenuto di dover attivare con tempestività apposita procedura di gara finalizzata all’affidamento in questione, soprattutto in vista dell’approssimarsi della data d’inizio prevista dall’amministrazione comunale", la determina fissa i criteri di aggiudicazione dell'appalto per l'organizzazione dell'evento "con ospiti di grande fama nazionale e internazionale, nonché volti emergenti del cinema di oggi".

Vincerà la gara l'impresa che avrà formulato l'offerta con il "prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo complessivo" e che dimostrerà "l'esecuzione, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di almeno un incarico-servizio di organizzazione e gestione di film-festival-rassegne cinematografiche e relativa assistenza tecnica in materia di attività di promozione, comunicazione e marketing territoriale".

L'edizione 2013 fu accompagnata e seguita da forti strascichi polemici: al pubblico, molto più esiguo rispetto alle annate precedenti, non piacquero la totale assenza di prime visioni, la proiezione di diversi film datati e alcuni problemi organizzativi che comportarono cambi di programma dell'ultim'ora, modificando il calendario delle proiezioni che era stato stampato e distribuito negli info point turistici.