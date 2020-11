Grande successo e plauso del pubblico per la rappresentazione teatrale delle classi V sez. A e B della Primaria di Via Verdi, sabato 7 giugno 2014 presso il Centro Culturale "Aldo Moro"di San Salvo.

Gli alunni si sono cimentati nella produzione propria di una singolare scenografia dove il grande imperatore e valoroso condottiero Giulio Cesare si scopre malato di alzheimer ed è costretto a tornare tra i banchi di scuola.

Con la "Parodia su Giulio Cesare" gli alunni hanno donato al pubblico momenti di forte comicità e brillanti battute che si sono coniugati con balli rap e canzoni. Solo in un secondo tempo le forti emozioni hanno preso il sopravvento sulla comicità per la condivisione della canzone "Io non ho finito" del film "Braccialetti rossi".

Un compagno, assente dai banchi di scuola, a sorpresa, ha raggiunto sul palco le classi e condiviso il messaggio di solidarietà e di amicizia a lui stesso rivolti, quasi a sfatare un impedimento fisico, benché, eroicamente, superato.

Le insegnanti si reputano soddisfatte per il traguardo emotivo raggiunto.