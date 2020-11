Si avvicina l'appuntamento con gli Mtv Awards 2014. Il 21 giugno, al Parco delle Cascine di Firenze, saranno tantissime le star del panorama musicale internazionale che interverrano per ricevere i premi ed esibirsi di fronte a migliaia di spettatori. Intanto in tv e sul web la sigla della manifestazione è diventata un tormentone. La firma, come avevamo svelato già ad inizio maggio, è del beatmaker vastese Fabio Mr.Ketra Clemente, che ha ricevuto l'incarico dall'agenzia pubblicitaria Yo Clas, e ha creato l'originale "Let Me Hear You Se WOW". Lo spot, in questi due mesi di messa in onda, ha attirato l'attenzione del pubblico e in tanti hanno tempestato di richieste i canali social di Mtv per saperne di più. E così nei giorni scorsi lo staff della tv musicale ha dedicato un articolo sul suo sito a Fabio Clemente e al suo ottimo lavoro (clicca qui).

Anche lui sarà tra i protagonisti degli Mtv Awards a Firenze, dove non mancherà di raccontare come è nata la musica dello spot. E poi potrà raccontare qualcosa di questo 2014 che si sta rivelando per lui davvero molto positivo. La collaborazione con il rapper salernitano Rocco Hunt si è rivelata quanto mai vincente, con il successo di Sanremo e il nuovo singolo "Vieni con me" che portano proprio la firma di Mr.Ketra e Takagi.

E poi c'è il tour estivo con i Boom Da Bash, freschi di nuovo singolo e videoclip, "L'importante", che ha collezionato già oltre 130mila visualizzazioni in meno di una settimana. Insomma, per il musicista vastese è proprio un'estate da "Wow!".