E' ricoverato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto D.P., il 26enne di San Salvo che stamani è rimasto schiacciato dall'automobile che stava riparando.

In base alle prime informazioni acquisite sul posto dai vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto, il ragazzo si trovava nel garage di casa, in via Leone Magno. Era intento ad aggiustare un'Alfa quando, all'improvviso, il cric idraulico con cui aveva sollevato la vettura, ha ceduto, molto probabilmente a causa dello scoppio del contenitore dell'olio.

L'allarme è scattato alle 9.40, quando i familiari del giovane hanno lanciato l'allarme chiamando il 118. Dopo i primi soccorsi, i sanitari hanno disposto il trasporto del ferito in ambulanza in ospedale, dove il 26enne è ora ricoverato con uno schiacciamento toracico. Le sue condizioni non sarebbero gravi.