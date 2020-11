Maria De Liberato . Coreografie spettacolari ed effetti speciali, pensati e diretti dall'insegnante Maria De Liberato, hanno lasciato tutti a bocca aperta, rendendo quello che doveva essere un semplice saggio di danza, un vero e proprio spettacolo. Sul palco le allieve si sono alternate in esibizioni di danza classica e moderna, su musiche originali e accattivanti, che hanno reso la serata piacevole e stimolante. Il centro danza Etoile di Vasto, Cupello e Petacciato "batte" la concorrenza della partita d'esordio della nazionale italiana ai mondiali di calcio e conquista gli spettatori del saggio finale dell'anno 2013/2014. Sabato sera, presso la multisala del Corso di Vasto, in tanti sono rimasti ad assistere alle esibizioni delle allieve dell'insegnante e coreografa. Coreografie spettacolari ed effetti speciali, pensati e diretti dall'insegnante Maria De Liberato, hanno lasciato tutti a bocca aperta, rendendo quello che doveva essere un semplice saggio di danza, un vero e proprio spettacolo. Sul palco le allieve si sono alternate in esibizioni di danza classica e moderna, su musiche originali e accattivanti, che hanno reso la serata piacevole e stimolante.

Ad aprire le "danze" c'è stato il nuovissimo progetto di Video Mapping , ideato dal compositore Giusto Di Lallo e dalla stessa coreografa Maria De Liberato, con la collaborazione del video maker Vladi Moraru , e commissionato direttamente dalla Rai per un programma in prima serata e per esigenze di palinsesto rimandato a data futura, quindi in anteprima speciale per il pubblico vastese.

Il saggio finale è il risultato dello studio e del lavoro di un intero ann. "Ma non finisce qui - annuncia la De Liberato -. Ho già in serbo delle sorprese per quest'estate e lo sguardo rivolto al prossimo anno, con nuovi progetti e idee sensazionali".