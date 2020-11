Sta tornando alla normalità la situazione nella corsia in direzione nord dell'autostrada A14 dove, attorno alle 12.30, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro vetture. Il tamponamento è avvenuto tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord, al chilometro 437.3, proprio all'inizio di un viadotto. Diversi in feriti, fortunatamente nessuno in maniera grave. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia autostradale e le ambulanze del 118. Il traffico è rimasto bloccato per molti minuti, per permettere le operazioni di soccorso e rimozione delle vetture incidentate. Lunghe code si sono formate prima che il la circolazione venisse riaperta ad una sola corsia. Dopo l'ultimazione delle operazioni di pulizia della sede stradale, la circolazione è tornata alla normalità.