Tredicesima stagione sulla sabbia per la BCC San Gabriele Volley che, conclusa l'attività in palestra con il solito ricco bottino di successi a livello giovanile e la permanenza in serie C della prima squadra, si sposta a Vasto Marina per i corsi di beach volley per bambini, ragazzi e adulti. A guidare la scuola di beach saranno tre tecnici di primissimo livello come Maria Luisa Checchia, Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio. Nel centro della San Gabriele, in lungomare Dica degli Abruzzi, tra gli stabilimenti Baiocco Beach e Fernando, ci sarà spazio sia per i principianti del beach volley che per gli atleti di livello agonistico. Si partirà dai 6 anni fino ai 16-18, arrivando poi ai corsi per adulti e alle lezioni per la specializzazione agonistica anche individuali. Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri 3470198271 oppure 3470573179.

Questi gli orari dei corsi

Gruppo 6-8 anni

Lunedì-Giovedì 18.00-19.00 Campo 2

Gruppo 9-10 anni

Lunedì-Giovedì 18.00-19.00 Campo 1

Gruppo 11-13 anni

Lunedì-Giovedì 17.00-18.00 Campo 1

Gruppo Adulti

Mercoledì-Venerdì 19.00-20.30 Campo 2



Gruppo Adulte

Mercoledì-Venerdì 19.00-20.30 Campo 1



Gruppo Agonistico(F)

12-14 Martedì-Giovedì 19.00-20.30 Campo 2



Gruppo Agonistico(M) 15-17

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.15-10.45 Campo 2



Gruppo Agonistico(F) 16-18

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.15-10.45 Campo 1