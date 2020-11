La Casetta ha vinto la tappa vastese del torneo regionale di beach soccer che si è disputato alla Beach Arena in viale Duca Degli Abruzzi, sul lungomare di Vasto Marina. In campo 6 squadre divise in due gironi.

Girone A. La Castese, Napoli Beach Soccer, Vastese Beach Soccer

Girone B. Antico Birrificio, Inter Forever, Elba Team

I primi classificati parteciperanno alla finale internazionale in programma a San Benedetto del Tronto nei giorni 1, 2 e 3 agosto.

Di seguito i risultati

Sabato 14 giugno

La Casetta-Napoli Beach Soccer 6-11

Antico Birrificio-Inter Forever 3-8

Vastese Beach Soccer-Napoli Beach Soccer 10-1

Elba Team-Antico Birrificio 9-5

Vastese Beach Soccer-La Casetta 5-3

Elba Team-Inter Forever 3-4





Domenica 15 giugno

Semifinali

La Casetta-Inter Forever 7-5 (Maccione 2, Antonino 4, Marinelli, Chiari 3, Stivaletta 2)

Vastese Beach Soccer-Elba Team (Napolitano, Luongo, Armando, Puccio 2)

Finale

La Casetta-Elba Team 5-4 (Marinelli 2, Antonino 3, Puccio 3, Armando)