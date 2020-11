Arrivano i rinforzi per garantire sicurezza a Vasto. Lo annuncerà domani il questore di Chieti, Filippo Barboso, che terrà una conferenza stampa insieme al vice questore Cesare Ciammaichella e al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Il briefing con i giornalisti è fissato per le ore 11 nella sala riunioni del Commissariato di via Bachelet "per illustrare - spiega Ciammaichella in un comunicato - i rinforzi che verranno destinati al Commissariato di pubblica sicurezza di Vasto".

Nelle ultime settimane, oltre ai due episodi di violenza di cui le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato i presunti responsabili, si sono verificati numerosi furti in abitazioni e attività commerciali. Ripetuti colpi sono stati messi a segno di recente a Vasto Marina.