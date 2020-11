Al termine di un direttivo della società tenutosi nel pomeriggio di sabato 14 giugno, la A.S.D. Vastese Calcio 1902 ha emesso il comunicato stampa che riportiamo integralmente di seguito.

Dopo l'ottimismo trapelato nella serata di sabato da parte della dirigenza, non è ancora ciò che i tifosi biancorossi volevano sentirsi dire, cioè che quella dell'anno prossimo sarà una squadra allestita per vincere il campionato di Eccellenza, per saperlo con certezza bisognerà quindi attendere ancora una decina di giorni.

A quanto pare i nuovi soci sarebbero pronti ad entrare e le riunioni tra dirigenza, sindaco e imprenditori sarebbero giunte ad un esito positivo. Al momento però prevale la prudenza, nessuno si sbilancia, ed è la stessa società a predicare la massima calma. Una cosa certa è che gli attuali dirigenti proseguiranno insieme nella Vastese, non lascia nessuno.

Il testo integrale del comunicato. “Nell’approssimarsi della nuova stagione calcistica 2014/2015 e con l’intenzione di anticipare i tempi rispetto a quanto fatto nella stagione precedente - si legge nel comunicato - la società annuncia la decisione di iscrivere al prossimo campionato regionale di Eccellenza la prima squadra e al campionato regionale Juniores d'Elite la squadra giovanile.

A questo proposito, al fine di reperire ulteriori risorse indispensabili per disputare i nuovi campionati – fa sapere la società - i dirigenti sono già al lavoro per l’individuazione sia di altri soci da immettere nella compagine societaria che di sponsor interessati ad investire nel prossimo campionato di calcio attraverso la promozione dei loro loghi e marchi aziendali.

Questa attività di ricerca non escluderà nessuno a priori ed è estesa a tutti coloro che a vario titolo volessero dimostrare interesse nei confronti di Vasto e del club biancorosso anche se residenti fuori da questo territorio. Terminata nel più breve tempo possibile questa delicatissima fase, si passerà nell’arco di una decina di giorni e in base all’entità delle risorse reperite, all’allestimento delle due squadre, delle relative aree tecniche e del nuovo organigramma societario.

Contestualmente, verranno esperiti tutti i possibili tentativi per verificare se esistono le condizioni per stringere accordi o forme di reciproca collaborazione con le società e con le scuole calcio operanti sul territorio.

Nella assoluta convinzione che il delicato momento economico che tutti noi stiamo vivendo debba consigliare prudenza e lungimiranza nelle scelte, piedi saldi ben piantati per terra, per raggiungere con il minimo sforzo il massimo risultato.

La società infine intende esprimere il suo più vivo ringraziamento all’allenatore della Juniores, Sig. Michele Stivaletta, per i risultati ottenuti e l’impegno profuso nello svolgimento del suo incarico, augurandogli al tempo stesso tanta fortuna per il nuovo lavoro che andrà a svolgere lontano da Vasto".