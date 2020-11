La sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica ha festeggiato il suo primo compleanno con la prima Serata Azzurra. Nel 2013 un gruppo di piloti, ex piloti e semplici appassionati al volo hanno permesso alla storica associazione vastese, intitolata alla memoria dell'aviatore Leonardo Umile, di tornare in vita dopo diversi anni di oblio. Il presidente Oreste De Rosa e il direttivo hanno quindi dato impulso alla vita associativa, con iniziative sia in città che fuori, come le visite alle basi militari italiane.

Così, la serata di gala presso l'Hotel Rio di Vasto Marina, è stata l'occasione per brindare al primo anno di attività e gettare le basi per un costante sviluppo della realtà associativa, fortemente legata all'associazione Volo Vasto, che svolge la sua attività presso il campo volo di via Incoronata e al gruppo degli aeromodellisti. La sala è stata ovviamente allestita a tema, con il materiale museale del 32° Stormo di Amendola e una mostra aeromodellistica statica e dinamica, con proiezione di filmati di volo.

Nel tardo pomeriggio spazio anche alla presentazione del libro "Cacciatori del Vesuvio" di Carlo Saggiomo, che narra le gesta di trenta eroici piloti a difesa del cielo di Napoli contro cinquecento bombardieri anglo-americani durante la seconda guerra mondiale.

Il benvenuto ai presenti è stato dato dal presidente di sezione, maresciallo Oreste De Rosa. Tra gli ospiti il maggiore Guido Tatone, comandante della 133° Squadriglia Radar dell'A.M. di S. Giovanni Teatino, tre Tenenti Piloti di Caccia AMX del 32° Stormo di Amendola, Manuel Magro, Andrea Panza e Alessandro Stoli, il vice presidente del Consiglio Comunale Luigi Marcello, il Colonnello Domenico De Mico Presidente dell'A.A.A. di Pescara, Egidio Straccio, presidente dell'Aeroclub di Ancona organizzatore insieme a Dario Da Roit dell'Air Show di Vasto del 2013, la Guardia Costiera, i Presidenti delle Associazioni dei Carabinieri e della Polizia e la Croce Rossa.

Dall'associazione un encomio alla dottoressa Jessica D'Ermilio, laureata con 110 e lode in Ingegneria Aerospaziale, e al professor Antonio Angelucci per la fedelissima ricostruzione dell'aereo SVA con cui G.D'Annunzio compì il volo su Vienna, con il presidente regionale, luogotenente Angelo Colizza, che ha consegnato loro lo stemma dell'Aeronautica Militare.

È stato l'avvocato Vittorio Emanuele Russo, un passato da aviatore e tra i più entusiasti di questa rinnovata linfa dell'associazione, a tenere il solenne discorso sul primo anno di attività a Vasto. In chiusura scambio di doni e tradizionale taglio della torta, ovviamente decorata a tema aeronautico. "Questa Serata Azzurra - commenta Roberto Bruno, segretario dell'associazione- ha messo in risalto la fortissima passione e il lavoro di squadra, di tutti i soci dell'A.A.A. di Vasto e dell'Associazione VoloVasto del Campo Volo G.D'Annunzio, nelle tante attività culturali e nella meravigliosa attività di volo sui cieli di Vasto. Un ringraziamento particolare alla direzione a al personale dell'Hotel Rio per la splendida accoglienza e il grande entusiasmo profuso per l'evento di Gala dell'Aeronautica".