Festa grande all’Istituto Economico Tecnologico “F.Palizzi” di Vasto, per salutare la professoressa Lilli Di Mucci, giunta al traguardo della pensione dopo 40 anni di servizio, di cui trenta prestati proprio nella più antica scuola vastese. A salutare la professoressa, che ha insegnato italiano e storia a tante generazioni di vastesi e non solo, tutti i colleghi, il personale Ata, il Dirigente Scolastico Gaetano Fuiano, e le due neo dirigenti Nicoletta Del Re e Anna Orsatti, colleghe per anni della neo pensionata.

Le prof. Di Mucci ha raccontato alcuni episodi della sua carriera scolastica, rievocando i vecchi Presidi del Palizzi e le mille avventure delle gite scolastiche. Spazio anche per una poesia di Leopardi, riadattata per l’occasione dal brillante prof. Vicoli. Infine le parole benauguranti del Dirigente, che ha ringraziato la docente per il servizio svolto per anni in modo encomiabile. Un po’ di commozione, qualche lacrima e tanta allegria hanno poi condito il bouffet. Tanti auguri cari Lilli, da tutta la grande famiglia del Palizzi!

Fabrizio Scampoli