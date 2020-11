Una gara entusiasmante quella andata in scena sul circuito di Barcellona dove, dopo 45 minuti di battaglia, alla fine è Marc Marquez a conquistare la vittoria. La settima su sette gare stagionali per il campione del mondo in carica che in questa stagione punta a strafare cercando di vincerle tutte. Si chiude con un nono posto la gara di Andrea Iannone, in un weekend caratterizzato, ancora una volta, dalle ormai note difficoltà tecniche. Il pilota vastese, scattato dalla 11ª posizione in griglia di partenza, riesce prima a passare 8°, poi si attesta in una nona piazza senza riuscire ad avvicinarsi mai troppo ai piloti che lo precedono e senza mai rischiare l'aggancio da parte degli inseguitori.

In testa, invece, la gara è spettacolare, con Valentino Rossi che si porta subito al comando e ci rimane fino a 5 giri dalla conclusione, dopo aver ingaggiato accesi duelli con Pedrosa e soprattutto Marquez che alla fine riesce a portarsi in testa alla gara. Scende anche qualche goccia di pioggia sul circuito spagnolo, con i meccanici che tirano fuori dai box le moto con le gomme da bagnato. Non ce ne sarà bisogno, con Marquez che si invola verso la vittoria e Rossi che approfitta di un errore di Pedrosa per centrare il secondo posto.

Iannone chiude 9°, a 18 secondi dal vincitore, preceduto sul traguardo dal ducatista (ufficiale) Andrea Dovizioso.

Il prossimo appuntamento sarà il 28 giugno ad Assen, in Olanda.

L'ordine d'arrivo: Marquez, Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Bradl, A.Espargaro, P.Espargaro, Dovizioso, Iannone, Smith, Hernandez, Reding, Hayden, Pirro, Aoyama, Parkes, Laverty, Edwars, Barbera, Fabrizio.

Classifica mondiale: 175 Marquez, 117 Rossi, 112 Pedrosa, 71 Dovizioso, 58 P.Espargaro, 54 A.Espargaro, 50 Bradl, 41 Iannone, 40 Smith, 34 Bautista, 27 Hernandez, 26 Hayden, 25 Redding, 24 Aoyama, 15 Crutchlow, 14 Abraham, 8 Edwards, 7 Pirro, 2 Petrucci, 2Barbera, 1 Parkes.