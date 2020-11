Festa di fine anno, venerdì 13 giugno 2014, presso la Casa Famiglia “F.lli Genova Rulli”, a conclusione del “Progetto Ballo”, finanziato da uno dei soci del Rotary Club di Vasto, che ha espresso il desiderio di rimanere anonimo.

Il titolo della manifestazione è stato preso dall’opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupéry “Il piccolo principe”, in quanto essa maggiormente rispecchia il progetto educativo di quest’anno, focalizzato sulla affettività.

“Nella programmazione – ci ha sottolineato la psicologa Lucia Fiorillo – abbiamo preso spunto da una delle frasi più famose del libro: ‘non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi’. I bambini sono stati contenti ed entusiasti di realizzare il Progetto, che li ha tenuti impegnati nel ballo dal mese di ottobre ad oggi per una lezione di un’ora e mezza alla settimana, sotto la guida della insegnante Maria Falone. E’ stato un modo per far vivere momenti di confronto e per formare gli ospiti della Casa Famiglia nel superare le difficoltà legate al contatto con se stessi e con gli altri.

Dell’equipe organizzativa, hanno fatto parte anche Suor Amabile e Suor Anna e le due educatrici Michela Sciascia e Daniela Ferioli ”.

Dopo il saluto della direttrice Suor Maria Amabile e la presentazione della psicologa Fiorillo, alla presenza di tanti familiari e amici e di diversi soci del Rotary, tra cui ricordiamo in particolare Mons. Decio D’Angelo, il past governor Riccardo Marrollo e l’assistente del governatore dott. Livio Antenucci), è iniziato il coinvolgente spettacolo, che si è svolto tra recite e balli di gruppo.

Applausi scroscianti sono andati a tutti i piccoli attori e ballerini. Gli spettatori hanno avuto la possibilità di visitare i tanti disegni

realizzati dai bambini durante il Laboratorio d’arte.

Luigi Medea