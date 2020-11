Luca Del Casale segnala l'eccessiva presenza di cani in spiaggia e la maleducazione di alcuni proprietari. "Sono un addetto al salvataggio del litorale Vastese e vorrei comunicarvi con questa lettera l'incredibile presenza di cani (con e senza guinzaglio, museruola o paletta e bustina) sulla spiaggia.

Il fenomeno ormai è a dir poco degenerato, combattiamo contro i mulini a vento. A cosa serve fare un'ordinanza se poi nessuno e ci tengo a ribadire nessuno, vigila su questo fenomeno? Noi addetti al salvataggio siamo ormai impotenti davanti a tutto ciò sia per il numero elevato di cani, sia per la maleducazione nelle risposte di gente convinta di stare nel giusto.

Ho deciso di rivolgermi a voi sperando magari di smuovere qualcosa e magari dare una mano a noi che preferiamo vigilare sulla gente in mare e non sui cani in spiaggia".