Il Parco delle Lame è abbandonato all'incuria. A denunciare pubblicamente lo stato di abbadono dell'area sportiva che sorge lungo il costone orientale di Vasto è Andrea Bischia, consigliere comunale di Progetto per Vasto. L'esponente dell'opposizione rivolge un'interrogazione al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

Il documento - Nell'interrogazione, Bischia scrive che "avendo verificato l’esistenza di una cattivissima e vergognosa gestione e manutenzione del Parco Muro delle Lame, con erbacce che stanno risucchiando e inglobando sia le corsie per fare attività sportiva, che i gradoni posti attorno alle corsie;

preso atto delle continue lamentele di appassionati e non, che sistematicamente e quotidianamente frequentano il Parco suddetto;

constatata l’esistenza di alberi situati attorno alla pista, che presentano rami pericolanti a causa di abbondanti nevicate che hanno provocato la rottura degli stessi e, quindi, necessitano di interventi al fine di scongiurare infortuni a sportivi che, ripeto, quotidianamente frequentano il Parco;

ritenendo tali interventi indispensabili per ridare decoro e riqualificare la zona suddetta oltre che per mettere in sicurezza l’area e dare la possibilità a coloro che usufruiscono della zona di poterlo fare con estrema sicurezza e serenità, considerando che sono stati avvistati a bordo pista tra le erbacce rettili pericolosi;

ricordando che quell’area è situata in una zona panoramica molto suggestiva che và a ledere l’immagine della nostra città;

constatato che gli accessi al Parco, di cui uno interdetto e bloccato al transito pedonale. sono lasciati in completo e dico completo stato di abbandono, dimostrando poco interesse per il bene pubblico in questione;

interroga il sindaco per sapere:

- se è sua intenzione produrre il massimo impegno per intervenire per i casi segnalati, al fine di risolvere questa indegna cattiva gestione di manutenzione e messa in sicurezza della zona nel più breve tempo possibile;

- se ha già attivato un piano che consentirà una manutenzione costante e sistematica del Parco Muro delle Lame, ridando decoro e rilancio ad una struttura sempre troppo bistrattata e lasciata all’incuria più totale".