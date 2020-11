Mercoledì 18 giugno alle ore 17:00 presso la prestigiosa sede della Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli verrà presentato il “Restauro del Carteggio Palizzi”.

Il Restauro del Carteggio Palizzi, realizzato e finanziato dal Comune della Città del Vasto con la direzione scientifica della Soprintendenza ai Beni Librari e Biblioteche della Regione Abruzzo, sarà oggetto di un incontro culturale a Napoli, moderato dal giornalista e consulente politico Christian Lalla, alla presenza del sindaco Luigi de Magistris, del sindaco di Vasto Luciano Lapenna, della Prof.ssa Isabella Valente – Docente di Storia dell’Arte Contemporanea Dipartimento di Studi Umanistici Università Federico II – della Dr.ssa Lucia Arbace – Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo .

“La presentazione del restauro del Carteggio Palizzi nella città di Napoli rappresenta un importante evento di promozione della nostra città fuori dai confini regionali – sottolinea Lapenna – sia sotto un profilo culturale che turistico. La cultura, quindi, come mezzo di promozione di un intero territorio”.

Inoltre, è a disposizione della cittadinanza e per chiunque voglia partecipare all’evento un pullman gratuito con partenza alle ore 8:30 di mercoledì 18 giugno nel piazzale antistante il Comune di Vasto e rientro previsto in serata. Per prenotazioni, sino a esaurimento posti, è possibile scrivere una mail a portavoce@comune.vasto.ch.it indicando il nome, cognome, recapito telefonico e numero di partecipanti.