Servirà una partenza "alla Iannone" domani nel gran premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione MotoGp. Infatti il pilota vastese, in sella alla Ducati del team Pramac, non è riuscito ad andare oltre l'11° posto nelle qualifiche ufficiali concluse da qualche minuto sul circuito catalano.

Iannone, che aveva ottenuto l'accesso alla Q2 dopo il secondo posto in Q1, con il tempo di 1'41.751 è rimasto distanziato di sette decimi abbondanti rispetto a Dani Pedrosa, che ha conquistato la pole position girando in 1'40.985. Alle sue spalle sono Lorenzo e Marquez a completare una prima fila "casalinga".

Ad influenzare le performance delle moto in pista ci sono sicuramente le condizioni di gran caldo. Per domani in molti confidano in un abbassamento delle temperature. Tra questi certamente c'è anche Iannone, che nella prima parte di stagione è stato troppe volte frenato da un eccessivo decadimento delle gomme che non gli hanno permesso di battagliare a lungo nelle prime posizioni.

L'appuntamento è per domani alle 14, quando si spegneranno i semafori ed inizierà il Gp di Catalunya.