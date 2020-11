Uno scooter era stato rubato sabato scorso a Vasto Marina, altri due motorini non hanno ancora proprietario.

Tre motoveicoli sono stati recuperati oggi dalla polizia municipale di Vasto. "Il primo, un Booster Mbk era stato rubato nella notte tra sabato e domenica scorsi a Vasto Marina", racconta il tenente Massimo Palandrani. "Su segnalazione dei residenti, lo abbiamo recuperato in via Naumachia. E' stato restituito al legittimo proprietario, che aveva sporto denuncia presso i carabinieri".

Uno scooter e un ciclomotore sono stati, invece, rinvenuti dai vigili in due scarpate di contrada San Lorenzo. Viste le condizioni in cui versano, presumibilmente erano stati gettati lì da molto tempo. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai titolari.