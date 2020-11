Escono di casa in serata e al loro rientro, la mattina seguente, scoprono che è sparita l'intera cucina, appena comprata. Ladri tornano in azione di notte, ma anche in pieno giorno nel Vastese, dove continuano a depredare appartamenti e villette.

I raid - Brutta sorpresa per una famiglia di Monteodorisio che, dalla sera alla mattina, ha visto sparire una cucina nuova dal mobilio appena sistemato a casa. I nuovi episodi emergono a distanza di giorni, non appena vengono formalizzate le denunce o sono le stesse, sfortunate vittime a raccontarlo.

Era pomeriggio quando a Vasto un residente di via Carducci, zona centralissima a due passi dal parcheggio multipiano, ha visto due giovani allontanarsi di corsa da un appartamento al pianterreno di uno stabile che affaccia sulla via.

L’uomo ha cercato di richiamare l’attenzione dei passanti, ma i due, svelti, sono riusciti a scappare. Per violare l’appartamento, dove vive uno stimato docente che insegna in una scuola del comprensorio, uno dei ladri ha sollevato l’avvolgibile di una finestra che dà sul giardino, consentendo al complice di entrare nell’alloggio, dove a quell’ora non c’era nessuno. Tutto a soqquadro e bottino vario e consistente: cinque orologi di marca, almeno un paio dei quali di pregio, poco meno di cento euro in contanti, monili e persino coltelli da collezione.

I carabinieri sarebbero già sulle tracce dei malviventi. A San Nicola, invece, visitate non meno di tre abitazioni: in una è scattato l’allarme e banditi, pertanto, subito in fuga, in un’altra rubato poco o niente, ma da una villetta, la cui porta è stata forzata con un foro sotto la serratura, i ladri hanno portato via, tra l’altro, un tv color 42 pollici e, sembra, persino i piatti trovati in cucina. La famiglia era dentro e tutti dormivano: nessuno si è accorto di niente. A Monteodorisio il furto più singolare: da una casa che la famiglia stava arredando è stata asportata una cucina intera. Pure la camera da letto era nuova, ma i ladri non hanno fatto in tempo.