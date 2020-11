Aumentano di giorno in giorno i titolari di contratti di mutuo o di finanziamento che si rivolgono a Confconsumatori per ricevere informazioni in merito alla nullità delle clausole che prevedono i c.d. interessi usurari ed alla possibilità di chiedere la restituzione delle somme corrisposte a tale titolo.

Al fine di offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, Confconsumatori comunica di aver stipulato, a livello nazionale, un accordo con una società di consulenza, in virtù del quale sarà possibile ottenere una pre-analisi dei rapporti, a costi assolutamente accessibili, in grado evidenziare l’eventuale sussistenza di condizioni illecite.

“Il nostro obiettivo -spiega il Presidente Provinciale Avv. Antonio Artese- è di addivenire ad un componimento bonario delle singole vicende evitando, se possibile, le liti giudiziarie”.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione ai seguenti recapiti: 347/0834207 – confconsumatorich@libero.it.