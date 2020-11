L’affascinante litorale tra Abruzzo e Molise, ricco di suggestive e variegate insenature, spiagge limpide e antichi trabocchi, si arricchisce di una nuova realtà turistica, il porto Marina Sveva di Montenero di Bisaccia, struttura pensata per offrire ogni servizio agli amanti del mare, che siano essi possessori o meno di barche, il tutto in un’ottica di eco-sostenibilità.

Adagiato su uno specchio d’acqua di 60.350 mq con una superficie costruita di 33.700 mq, il Marina Sveva dispone di 7 pontili galleggianti dotati anche di finger (854 metri di lunghezza complessiva) e 446 posti barca. Di questi ben 3 sono riservati a grandi yacht che possono arrivare fino a 35 metri. Numeri importanti, che lo rendono l’unico in Molise a poter ospitare imbarcazioni di queste dimensioni.

La struttura annovera numerosi servizi: 400 posti auto a uso dei diportisti, accesso riservato ai pontili, sorveglianza, comunicazione e assistenza 24 ore su 24, cantiere di rimessaggio per operazioni di alaggio e varo per unità da diporto inferiori alle 70 tonnellate, con possibilità di stazionamento per quelle che superano i 9 mt di lunghezza, servizio di pulizia della carena con idropulitrice e dall’autunno manutenzione ordinaria e straordinaria. Vanno poi menzionati: il travel lift da 70 tonnellate, lo scivolo, la scala d’alaggio, le colonnine antincendio, l’assistenza all’ormeggio 24 ore su 24 con personale qualificato, i sommozzatori, il ritiro rifiuti, il servizio meteo aggiornato, le colonnine con erogazione di acqua e luce progettate per soddisfare le necessità di diverse tipologie d’imbarcazione, la pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, la lavanderia, le docce calde in locali riscaldati e la connessione internet wifi. Di rilievo anche la presenza di un distributore di carburante con diesel e benzina aperto tutti i giorni.

I plus del Marina Sveva non finiscono qui: a distinguerlo dagli altri porti della zona c’è anche la grande attenzione all’eco-sostenibilità. La struttura presenta sistemi autoenergetici per l’acqua calda alimentati con pannelli solari, sistemi di ossigenazione dell’area del porto attraverso subpaltoni per il riciclo delle acque all’interno dei bacini portuali e la captazione delle acque di falda per il lavaggio delle barche, che permettono di risparmiare quella potabile. Da annoverare anche un sofisticato impianto di depurazione delle acque di ultima generazione e la colonnina di aspirazione delle acque nere e di sentina con trattamento prima dello smaltimento, in ottemperanza alla rigorosa normativa europea ambientale sui porti turistici, servizio anch’esso esclusivo in Molise.

Il Marina Sveva vuole attirare un pubblico ampio, non solo gli appassionati di navigazione: vuole diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti del mare. Per questo tra i servizi si trovano anche il noleggio barche, i charter con tante destinazioni di notevole interesse turistico e il corso di sub. Il nuovo porto è pronto ad accogliere anche chi desidera semplicemente godersi le bellezze della costa e un po’ di relax, magari ai tavolini del Pacifico a Sud o sulla spiaggia Luna Matana beach. Sono inoltre disponibili ulteriori locali attrezzati che potranno ospitare negozi, ristoranti e altre attività commerciali. Attenzione al cliente e cura per ogni dettaglio sono dunque i principi guida della gestione del Marina Sveva, la rotta verso uno sviluppo positivo del territorio e della qualità della vita.

Anche le radici della proprietà sono legate al territorio, visto che la società fa capo a un imprenditore originario della zona, che vedendo il potenziale straordinario di questo progetto ha rilevato le quote della precedente società i cui lavori si erano arenati.

Grazie ai suoi servizi, alla cura per il dettaglio che la rendono una struttura di primo livello e alla sua posizione strategica, il Marina Sveva ha tutte le credenziali per diventare un punto di riferimento importante e un valore aggiunto per l’intero territorio. È l’approdo ideale per chi desidera visitare le Tremiti, il Gargano, ma anche per chi vuole scoprire tutto l’area che comprende basso Abruzzo e Molise, tra natura incontaminata, antichi borghi e affascinanti castelli.