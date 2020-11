I sapori della tradizione sono i grandi ospiti dell’appuntamento con il Prodotto Topico in programma lunedì prossimo, 16 giugno,alle ore 20.30 nell’area del porto turistico di San Salvo Marina. E’ l’iniziativa organizzata da abruzzodamare.tv a cui ha aderito il Comune di San Salvo per valorizzare i prodotti gastronomici del nostro territorio compresi nell’area Trigno-Sinello.

"Abbiamo aderito ben volentieri a questo viaggio culinario tra i paesi d’Abruzzo e Molise – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – che consente di promuovere anche i piatti della cucina sansalvese. Il turismo rappresenta una delle voci importanti per la nostra economia e siamo impegnati a sostenere quei progetti che tendono a far conoscere e apprezzare i buoni sapori della nostra tavola".

Prodotti del mare e le pesche in un felice connubio per una località a forte vocazione turistica e dove da anni si fa produzione di un’agricoltura di qualità. "Abbiamo individuato – ha detto l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza – dei piatti che fossero in grado di ben rappresentare San Salvo tra mare e terra. Sono certo che sarà ben gradito tra quanti raccoglieranno il nostro invito".