Con le prove del venerdì è iniziato il weekend del gran premio di Catalunya, settima tappa della stagione 2014 del motomondiale. Nella prima giornata sul circuito di Barcellona i piloti sono stati impegnati nel cercare le migliori soluzioni tecniche in vista di qualifiche, domani, e gara, domenica pomeriggio. E' andato subito forte Andrea Iannone, che nella sessione mattutina, con la temperatura più fresca, ha fatto segnare il terzo tempo 1'42.411, alle spalle di A.Espargaro e Lorenzo.

Nel turno pomeridiano il pilota in sella alla Ducati Team Pramac, si è fermato a 1'43.037, nono tempo della FP2, anche se in generale i piloti sono stati un po' più lenti rispetto al mattino. Infatti, il giro veloce di Iannone alla fine risulta il sesto della giornata.

Con queste buone premesse il pilota vastese si prepara ad affrontare le due giornate più importanti. Due settimane fa, al Mugello, aveva conquistato una strepitosa seconda posizione in griglia, disputando una grande gara, fatta di intensi duelli, che lo ha visto tagliare il traguardo al settimo posto. La sua maturazione sembra ormai completata e i suoi tifosi aspettano solo di poterlo vedere in pista con una moto che lo possa far lottare sempre per le primissime posizioni. Intanto Ian 29 ci mette tanto del suo per arrivare sempre più avanti possibile. A cominciare da Barcellona, dove già da domani in sella alla sua Desmosedici cercherà di essere tra i protagonisti del gran premio.