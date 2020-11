"I partiti della coalizione di maggioranza del Comune di Vasto, a seguito dello stato di agitazione dichiarato dai sindacati autonomi del Corpo della Polizia Municipale cittadina, ribadiscono, con forza e con determinazione, l’esigenza di una maggiore presenza di vigili urbani nelle strade e non solo negli uffici di Corso Nuova Italia, oltre che una loro presenza fisica durante lo svolgimento dei mercati settimanali per frenare ogni forma di abusivismo commerciale, di lavorare per reprimere ogni forma di illegalità legata agli abusi edilizi, di lavorare al fine sanzionare chi viola ripetutamente e impunemente il codice della strada, di garantire maggiore sicurezza, ordine pubblico e decoro urbano, ai cittadini e ai turisti anche attraverso turni serali". Inizia così la nota diffusa dalle segreterie politiche del centrosinistra Pd, Sel, Psi, Giustizia Sociale, Rifondazione Comunista, Gruppo Misto.

"La Polizia Municipale cittadina - prosegue il comunicato - farebbe bene a non fare polemiche e a lavorare secondo le indicazioni del sindaco e della maggioranza di governo per l’interesse della comunità in cui è chiamata a servire e dalla quale è pagata per lavorare. Se le richieste rivolte al Corpo di Polizia Municipale, finalizzate esclusivamente a garantire sicurezza, legalità e decoro urbano, inducono a parlare i vigili urbani di uno sconosciuto istituto giuridico come la “sfiducia morale” nei confronti del sindaco, al quale va tutta la nostra solidarietà, vorrà dire che questa maggioranza continuerà ad accettare questo genere di accuse perché continuerà a chiedere alla Polizia Municipale di lavorare non per il loro esclusivo interesse e tornaconto personale, fatto di piccoli e grandi privilegi, ma per il bene comune, della città e dei cittadini".