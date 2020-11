Una cena fra cacciatori è sempre una cena di ottima qualità, ma se questa viene fatta in una città bella come San Salvo, il connubio diventa irresistibile.

Su questo straordinario insieme di fattori un gruppo di vecchi e giovani cacciatori dell’Associazione C.S.T si sono riuniti per partecipare alla festa, presente anche il Segretario Regionale CST-CONF.A.V.I.- Abruzzo Nicola Molino.

La cena è stata un’occasione d’incontro e di spensieratezza per i cacciatori che hanno potuto socializzare e raccontarsi le numerose avventure che la Dea Diana gli ha concesso ma, soprattutto, è stato un momento di confronto sui temi caldi e delicati che attanagliano la nostra passione: la “C”accia.

Tra una chiacchiera e l’altra i presenti hanno avuto la possibilità di vedere le foto relative alle numerose iniziative effettuate dall’associazione nel corso degli anni, da quelle più ludiche e conviviali come i raduni e le cene a quelle sociali, finendo con quelle in difesa della passione venatoria come la partecipazione alle manifestazioni di protesta sui calendari venatori, si è rammentato il lavoro svolto sul territorio Vastese da Nicola Molino, ed in particolare nella meravigliosa San Salvo guidati dal referente locale Remigio Angiolini.

Questo incontro e la socialità di ieri sera, dimostrano che la caccia non è solo competizione per il carniere, ma amore per il proprio territorio, vuol dire che la nostra passione ha un futuro. La serata si è conclusa con il saluto della fisarmonica suonata magistralmente da alcuni amici dell’associazione che ha allietato e divertito tutti i presenti.