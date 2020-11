Brutto incidente in via del Porto intorno alle 19.00 di oggi, in direzione nord, qualche chilometro prima dello svincolo per la statale 16.

Due le vetture coinvolte, una Fiat 500 sulla quale viaggiava una persona e una Fiat Marea con a bordo un altro uomo.

Secondo le prime ricostruzioni le due auto percorrevano la strada in direzione nord, in un tentativo di sorpasso la Marea, che si trovava dietro la 500, si sarebbe andata a scontrare contro quest'ultima che stava svoltando a sinistra per accedere in una traversa.

Il conducente della 500 non ha riportato ferite, quello della Marea è stato invece trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi. Sul posto, oltre al personale del 118, polizia e carabinieri.

Le condizioni del ferito vengono definite "non gravi" dalla centrale operativa del 118.