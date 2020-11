Mercoledì 11 giugno presso il salone della Scuola dell’Infanzia di Vasto Marina, alla presenza del Dirigente Scolastico dott.ssa Nicoletta Del Re, si è svolta la festa di fine anno scolastico con una rappresentazione dal titolo ”La guerra dei colori". I piccoli attori sono stati eccezionali, perché hanno recitato con padronanza, dominando la scena senza farsi intimorire dal pubblico

e procurando tanta soddisfazione ai loro genitori e nonni, intervenuti numerosi con altri parenti e amici.

Il merito del successo della manifestazione va alle maestre: Paola Sacchetti, Grazia Damiani, Ilaria Di Blasi, Anna Giacomucci, Floriana Menna e Concetta Ardente. Le brave insegnanti, lavorando con professionalità e dedizione, hanno saputo trasmettere in modo esemplare ai piccoli alunni i valori della fratellanza, della condivisione, ma soprattutto della pace.

Naturalmente, non sono mancati gli applausi da parte di tutti gli spettatori, che hanno trascorso due ore gioiose nel mondo magico dell’infanzia. Nel ringraziare le colleghe docenti per il magnifico anno trascorso insieme, l’insegnante di religione Lucia Desiati ha dedicato ad esse, declamandola, questa simpatica poesia:

Nella scuola di Vasto Marina

l’aria è genuina.

La mattina le maestre

svelte e deste

con un sorriso

prendono il bimbo per mano

dicendo su, su andiamo.

Lo scolaro corre in classe giocherellando,

mentre i compagni

lo stanno aspettando.

Un bel gioco può iniziare

ma il rispetto non deve mancare.

Quando giunge

il tempo di lavorare

si mette a disegnare,

fa l’artista

come solo lui sa fare.

Le maestre attente stanno a

guardare.

Ecco, il disegno è ben colorato

ed il bimbo esclama emozionato:

“Grazie maestre, grazie maestre,

è per la vostra dedizione

che mi sento felice

e un po’ campione”

Luigi Medea