"Giudichiamo confortante e positiva l’alta affluenza al voto con oltre il 93% dei lavoratori aventi diritto; una risposta concreta ed estremamente significativa a quanti in questi ultimi tempi minimizzano il ruolo sociale di rappresentanza svolto dal sindacato: il sindacato invece vive tra i lavoratori e fa dei lavoratori la propria linfa vitale". E' la segreteria provinciale di Chieti della Femca-Cisl ad esprimere soddisfazione per l'esito delle elezioni della scorsa setttimana nello stabilimento Nsg-Pilkington di San Salvo.

"Queste elezioni RSU sono state un esempio concreto di forte democrazia partecipativa in un periodo lunghissimo in cui i problemi della globalizzazione, delle concomitanti crisi economiche-finanziarie e sociali in atto a livello nazionale ed internazionale, pongono ai lavoratori ed al Sindacato nuovi enormi problemi e grandi sfide da superare. La Femca-Cisl, inoltre, giudica positivamente la volontà di partecipazione di tutte le sigle sindacali, sia pur in attesa di chiarimenti da ricevere a livello confederale".

Da parte della segreteria provinciale anche un ringraziamento "particolare ad ognuno dei 794 lavoratori che hanno scelto la Femca-Cisl ed i suoi candidati per rappresentarli. Il grande successo ottenuto ci sarà di forte stimolo per proseguire nella nostra azione di incessante impegno nella ricerca delle migliori soluzioni possibili nell’interesse dei lavoratori, del territorio e della società". Infine anche un ringraziamento a "tutti i propri candidati che, con la loro piena disponibilità, con impegno ed azione, hanno reso concreto e grande il successo delle nostre liste. Un augurio sincero di buon lavoro va infine a tutta la nuova RSU, auspicando una collaborazione unitaria tra tutte le componenti in ogni occasione possibile, al fine di poter rappresentare e tutelare sempre al meglio i lavoratori Pilkington Nsg".

Gli eletti Cisl - Nei giorni 3,4,5 e 6 giugno 2014 si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo della RSU-RLSSA NSG Pilkington di San Salvo, lo stabilimento di vetro più grande al mondo. Positivo è stato il risultato della FEMCA-CISL che con 794 voti ha ottenuto 12 delegati su 25; la FILCTEM-CGIL 511 voti e 7 delegati; i COBAS 73 voti e 1 delegato; la UILTEC-UIL 335 voti e 5 delegati.

Operai FEMCA-CISL:

Stivaletta Antonio

Strever Luca

Antonelli Carmine

Naglieri Saverio

Recinella Massimiliano

Pelliccia Nicola

Forlano Alessandro

Serafini Silvano

Valentini Fausto



Impiegati FEMCA-CISL:

D’Elisa Andrea

Longhi Diego



Quadri FEMCA-CISL:

Cortellini Denis