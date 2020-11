"Abbiamo il diritto di pedalare in sicurezza nelle nostre strade, per questo ti invitiamo a partecipare al 2° Vasto Critical Mass, sabato 14 giugno, ore 18.30, partenza piazza del Gasperi (zona San Paolo). Vasto Critical Mass, lo rifacciamo e saremo ancora di più". Nelle parole degli organizzatori le motivazioni che li hanno spinti a ripetere l'appuntamento.

"Porta con te fischietti, trombette, campane e campanacci! Facciamoci sentire da "chi non vuole sentire. Noi non blocchiamo il traffico, noi siamo il traffico, pedalare è un diritto.

Vasto Critical Mass non è una dimostrazione, è semplicemente un gruppo di persone che decide di pedalare attorno la città nella stessa direzione. Non c'è un percorso pianificato. Se ci sono abbastanza ciclisti in strada tutto diventa "critico", ma è una massa di ciclisti che percorrono le strade tutti insieme e in sicurezza".

Vasto Critical Mass si ritrova

Sabato 14 giugno 2014

alle ore 18.30 in p.zza De Gasperi

(zona San Paolo) per partire alle ore 19.

Al termine buffet e brindisi.

Evento Facebook