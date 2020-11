Un premio a chi durante la stagione sportiva appena conclusa ha contribuito a portare in alto il nome di Vasto. Con questa motivazione l’Ottica Cipollone di Vasto, in piazza Pudente, nel cuore del centro storico, ha accolto nel suo negozio alcuni dei cestisti della BCC Vasto Basket, formazione arrivata fino alle semifinali del campionato di Divisione Nazionale B. E’ Ivan Cipollone, titolare con al fianco la moglie Melania Giannone della storica ottica fondata dal padre Gaetano nel 1966, a raccontare l’iniziativa. “Conosco i ragazzi, ho buoni rapporti con loro e ne ho ammirato le gesta durante tutta la stagione. Così mi sono detto: perché non rendere merito a loro che hanno portato il nome della nostra città dappertutto riuscendo anche a vincere?”.

Gli occhiali con cui sono stati omaggiati i giocatori rappresentano il prodotto di punta nella ricca offerta dell’Ottica Cipollone, inserita nel circuito italiano Greenvision. “Gli iGreen sono prodotti dal nostro gruppo, realizzati esclusivamente in Italia e venduti negli oltre 400 punti vendita sul territorio. Sono super-elastici, indistruttibili, con il sistema Chamaleo-ICG che consente di trasferire le lenti da una montatura all’altra, le aste sono intercambiabili, per avere degli occhiali, sia da sole che da vista, assolutamente personalizzati. Li abbiamo in negozio per il secondo anno e sono assolutamente contento della scelta. I clienti ne stanno apprezzando l’originalità e la qualità”.

Nella scelta dei marchi da proporre in negozio, oltre a quelli del gruppo Greenvision, l’Ottica Cipollone si sta orientando sempre più “sui prodotti italiani – spiega Ivan Cipollone -. Non possiamo dare ai clienti dei prodotti che non rispecchiano il loro reale valore economico. Sappiamo bene che il made in Italy è una garanzia e stiamo andando sempre più in questa direzione, anche a costo di avere qualche marchio storico in meno che però oggi non offre quelle garanzie di qualità come ad esempio fa Greenvision. Oltre ad un valore qualitativo c’è anche quello lavorativo. Vendendo prodotti italiani diamo la possibilità a famiglie italiane di lavorare. Oggi non è cosa da poco”.

Far parte di una rete come Greenvision è certamente in valore aggiunto per l’Ottica Cipollone. “Abbiamo appena partecipato alla convention del gruppo in cui ci hanno comunicato gli entusiasmanti dati di vendita degli iGreen nel primo anno sul mercato, ben 68mila paia in tutta Italia. Un’altra novità arriverà a breve in negozio. Avremo una serie di occhiali di un produttore che Greenvision ha concesso solo a 60 rivenditori in tutta Italia, noi siamo tra questi”.

Nel pomeriggio “particolare” trascorso in negozio i ragazzi della Vasto Basket hanno attirato la curiosità dei clienti dell’ottica mentre si prestavano come modelli per le foto di Augusto Cipollone che sono esposte nella vetrina del negozio vastese. Per un marchio italiano dei testimonial che sono un volto bello dello sport nel territorio. “Sarà sicuramente interessante vedere le loro foto con gli occhiali iGreen, certamente molto particolare rispetto alle tradizionali campagne pubblicitarie con modelli internazionali. Sono volti ormai molto conosciuti in città a cui rinnoviamo i complimenti e la riconoscenza per aver dato lustro alla nostra città”.

Ottica Cipollone

Piazza L.V.Pudente - Vasto

0873-367293

Informazione pubblicitaria