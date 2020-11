In riferimento alla nota della Confesercenti circa la riorganizzazione del mercato del sabato di viale D’Annunzio l’Assessore al Commercio del Comune di Vasto, Lina Marchesani, comunica che l’iter amministrativo per il riordino e la riorganizzazione del mercato cittadino è in via di compimento e giunto alla sua fase conclusiva.

“Sono stati affrontati diversi problemi ai quali abbiamo dato risposta – sottolinea Lina Marchesani – tra cui le nuove planimetrie del mercato, la nuova viabilità urbana per garantire maggiore fluidità del traffico e maggiore sicurezza proprio nell’area di viale D’Annunzio, oltre ad aver avviato l’iter amministrativo per la riscossione dei tributi dagli ambulanti che si sono resi morosi nel corso del tempo. Infatti, in questo periodo di riorganizzazione del mercato, abbiamo fatto chiarezza su chi è in regola e chi invece occupa abusivamente le aree di pertinenza del mercato o su chi, per svariati motivi, pur avendo regolare licenza risulta ripetutamente assente.

Tutto ciò attraverso un monitoraggio e un controllo continuo da parte del Pubblica Amministrazione. Voglio ricordare che solo nell’anno 2013 sono state quindici le licenze revocate per mancate presenze, ciò è stato possibile grazie al monitoraggio e ai controlli del nostro personale amministrativo. Pertanto, a partire dalla prossima settimana – continua l’Assessore Marchesani – tutti coloro che non hanno provveduto a versare regolarmente il contributo di occupazione di suolo pubblico, per tutti i mercati cittadini, saranno tenuti a farlo in breve tempo pena la revoca della licenza, tutto ciò a garanzia della legalità e contro ogni forma di abusivismo non più tollerabile”.

Sono, inoltre, in fase di riorganizzazione i mercati del quartiere San Paolo, Santa Chiara e Piazza Brigata Majella, per i quali non saranno tollerate forme di abusivismo di alcun genere. Per maggiori informazioni è possibile prendere contatto con l’Ufficio Commercio del Comune cittadino al numero 0873.309415 o recandosi presso gli Uffici di Nuovo Corso Italia, 1 (ex Palazzi Scolastici).