E' Giuseppina Di Risio la nuova presidente del Lions club Vasto Host. Rinnovate le cariche sociali.

"Giuseppina Di Risio, una delle quattro donne del Lions Club Vasto Host sarà la prima presidente", annuncia un comunicato stampa. "Un evento di grande rilievo per la storia del club più antico della città. Il passaggio del martelletto con il presidente uscente Achille Muratore è in programma per il quattro luglio al ristorante Convivium di località Montevecchio. L’avvocato Giuseppina Di Risio è stata eletta all’unanimità da tutti i soci presenti".

Il nuovo consiglio direttivo

Giuseppina DI RISIO - Presidente

Giorgio DEL BORRELLO - Vice Presidente di Club

Luigi SABATINI - 2° Vice Presidente

Giovanni DI GIAMBATTISTA - Segretario

Annamaria D'ADAMO - Tesoriere

Silvana DI SANTO - Cerimoniere

Filippo PIETROCOLA - Censore di Club

Marcello DASSORI - Presidente Comitato Soci

Fernando D'ASCENZO - Officer TI

Francesco D'ADAMIO - Consigliere di Club

Paola D'ADAMO - Consigliere di Club

Gabriele D'UGO - Consigliere di Club

Giulio DE SIMONE - Consigliere di Club

Nino MENNA - Consigliere di Club

Michele SPADACCINI - Consigliere di Club

Gabriele TUMINI - Consigliere di Club

Achille MURATORE - Past Presidente