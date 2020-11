Nuova selezione settimanale di offerte a cura di Alessandro La Verghetta, esperto del mondo del lavoro.

In evidenza



Ministero dell'Istruzione: Graduatorie di circolo e d'istituto

Personale docente ed educativo triennio 2014/15-2015/16-2016/17

Sono aperte le domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo per il triennio 2014/15-2015/16-2016/17.

Possono presentare domanda coloro che intendono inserirsi per la prima volta. Sono tenuti a presentarla anche coloro che erano già inclusi nelle precedenti graduatorie d'istituto e intendono permanervi/aggiornare il punteggio.

Scadenza: 23 giugno 2014

Bando ed Allegati al sito www.tecnicadellascuola.it



su TFA

C’è tempo fino a lunedì 16 giugno per iscriversi al test preselettivo per i corsi di tirocinio formativo attivo finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. L’iscrizione va fatta on line all’indirizzo https://tfa.cineca.it





Offerte Eures

Agenti di vendita Irlanda e Regno Unito

Impiegato commerciale estero in Germania

Info: Anna Bongiovanni, Consulente Eures/Eures Adviser Abruzzo, Euroguidance Italy Member

e-mail: bongiovanni.eures@provincia.teramo.it

Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

Cucitrice a Palmoli

4 bariste Vasto

Carpentiere in ferro Vasto

Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte

Offerte dall'Italia

403 dirigenti all’Agenzia delle Entrate

Info: www.agenziaentrate.gov.it

400 giovani nel piano triennale Bpm (Banca Popolare di Milano)

Info: www.gruppobdm.it (sezione lavora con noi)

150 assunzioni previste dalla Tod’s

Info: www.todsgroup.com

110 neolaureati da inserire nelle sedi Bnl

Info sul sito Bnl

15 impiegati ingegneri a Napoli (S.A.P Napoli)

Info: www.sapnapoli.it.

27 commessi per nuovi negozi Bialetti

Info: sezione lavora con noi del sito bialetti

70 consulenti in Mckinsey & Company

Info: www.mckinsey.it

250 camerieri, hostess, griglisti per Roadhouse Grill

Info: www.roadhousegrill.it

10 manager esperti per Generali Assicurazioni

Info: www.generali.it

15 commessi per Falconeri anche a Pescara

Info: www.calzedonia.sites.altamiraweb.com

11 vigili urbani per la graduatoria di Alba Adriatica (scade 26 giugno)

Info: www.comune.alba-adriatica.te.it

7 addetti hotel a Venezia per la catena Marriot

Info: www.jobs.marriott.com

3 istruttori amministrativi a Campobasso

Info: www.comune.campobasso.it

1 manager Brioni per la sede di Roma

Info: www.brioni.com

Commessi gruppo Miroglio a Pescara

Cv tramite sito www.mirogliocareers.it

Assistenti di volo Ryanair

Info: www.crewlink.ie



Concorso sottotenenti Guardia di finanza

Info: www.gdf.gov.it (area concorsi on line. Scade il 23 giugno)

Annunci da lavoroeconcorsi.com

Annunci da gazzettadellavoro.com

Annunci da ijobs.it