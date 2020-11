"Sandro Di Salvatore sarà ancora il capo allenatore della BCC Vasto Basket". Sono il presidente Giancarlo Spadaccini e il direttore sportivo Fabio Salvatorelli a dare l'annuncio che tutti i tifosi biancorossi aspettavano. Il coach brindisino guiderà la squadra vastese per la sua quarta stagione. Un percorso entusiasmante quello compiuto da coach Di Salvatore sulla panchina della BCC Vasto Basket, con due salti di categoria, dalla C regionale alla divisione nazionale B, il terzo posto con la finale sfiorata nella stagione appena passata. E così le offerte non erano mancate, con società importanti che avrebbero voluto averlo come loro coach. "Ho messo Vasto davanti a tutto, era giusto così", commenta Di Salvatore. Nel colloquio con i dirigenti vastesi si è guardato già alla stagione che verrà. Ripetere un'annata come quella 2013/2014 sarà difficile, se non impossibile. "Si sta cercando di costruire una squadra stando attenti al portafogli - spiega Di Salvatore -. La base di partenza è la riconferma di tutti i giocatori, nessuno escluso. L'ho detto e lo ripeto, a questi ragazzi va fatto un monumento per come si sono comportati in campo e fuori durante tutto l'anno".

La BCC Vasto Basket, da matricola della categoria, era partita con l'obiettivo della salvezza tranquilla. E da lì si ripartirà. "L'obiettivo è quello di salvare questa serie B e fare un campionato tranquillo, per far divertire il pubblico. Poi, è chiaro, io vado sempre in campo per vincere, pensando partita dopo partita". Proprio questo vivere alla giornata, che non è indice di leggerezza quando di sano realismo, è stata la chiave vincente delle ultime stagioni. Ad inizio anno si parte con l'obiettivo minimo di salvarsi, poi si vede strada facendo quello che accade. Anche perchè, se presidente Spadaccini & co., visto il momento di crisi che inevitabilmente influenza anche il mondo dello sport, vogliono ponderare ogni passo con oculatezza, la stessa cosa faranno le altre società. Lo si è visto anche nel girone C in cui era la BCC Vasto Basket. Escluse Latina e Rieti, che hanno speso cifre importanti, le altre squadre erano tutte abbastanza livellate.

Un dato è certo, la BCC Vasto Basket ripartirà con entusiasmo nel campionato di serie B e lo farà con il condottiero delle più belle battaglie sportive degli ultimi anni. "Vasto sta diventando la mia seconda casa. Sono contento perchè la società ha apprezzato i sacrifici che sto facendo". Riconfermato il tecnico ora la società vastese dovrà lavorare all'allestimento del roster, partendo dalla volontà di mantenere tutti i protagonisti dell'ultima stagione. Sarà un'estate di lavoro, così da arrivare ad agosto, all'inizio della preparazione, con tutte le pedine giuste per un altro campionato da vivere intensamente.