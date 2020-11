In vista delle prossime scadenze IMU-TASI e TARI, Poste Italiane ricorda che presso gli uffici postali di Vasto (via Giulio Cesare e via Cavour) e San Salvo (via dello Sport) è a disposizione uno sportello dedicato esclusivamente al pagamento dei bollettini postali e dei modelli F24.

Lo sportello dedicato permette di velocizzare le operazioni di pagamento agevolando la clientela soprattutto nelle giornate con affluenza più elevata, come quelle in concomitanza con le scadenze.

Poste Italiane ricorda inoltre che gli “over 70” possono pagare i bollettini di conto corrente a loro intestati con una commissione di € 0,70 anziché € 1,30. Per poter accedere al beneficio è sufficiente presentarsi con un valido documento d’identità presso un qualsiasi sportello postale e richiedere lo sconto, applicabile a tutti i tipi di bollettini postali. La riduzione è richiedibile indipendentemente dal tipo di mezzo di pagamento utilizzato: contante, carte Postamat per i titolari dei conti correnti BancoPosta e bancomat di tutti gli istituti bancari.