La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo” in estate non chiude, anzi è pronta ad offrire ai più piccoli e alle loro famiglie una serie di nuovi appuntamenti e servizi. L’istituto infatti accoglierà tutti i bambini, sia gli iscritti che gli esterni, per trascorrere insieme anche il periodo estivo in modo educativo e divertente.

Chi ha detto che la scuola è solo libri e compiti? Come ogni anno nel mese di luglio ci saranno i Campus Estivi 2014, delle vere e proprie colonie estive sulla spiaggia di Vasto Marina, rivolte a bambini dai 3 agli 11 anni, in programma dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Nelle strutture dello stabilimento balneare Il delfino sarà possibile fare il bagno, praticare sport e giochi d’acqua, sfidarsi nei campi di beach volley, beach soccer e tanto altro ancora. In quel periodo sono previste anche delle giornate al parco acquatico Aqualand del Vasto, per un’estate ancora più divertente, tra scivoli e piscine.

E’ così che la direzione della scuola ha deciso di strutturare le giornate estive, a misura di bambino, per fare in modo che possano trascorrere momenti di grande divertimento.

Nessun problema per gli spostamenti, "Il Girotondo" come sempre mette a disposizione un pullman e a ora di pranzo si torna a scuola per degustare il ricco menu estivo. Per tutti i bambini che ne hanno la necessità è possibile restare nell’istituto anche nel pomeriggio, all’interno delle varie strutture messe a disposizione per loro.



Chi invece non fosse interessato e alla spiaggia e preferisce il verde c’è l’opportunità di sfruttare gli ampi spazi esterni e i giochi del Girotondo, che osserverà i seguenti orari: dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8.00 alle 12.30 fino al termine del mese di luglio.

Ad agosto invece la scuola sarà aperta dal 1 al 13 e dal 25 al 29, dalle 8.00 alle 16.00. Sarà un agosto in relax, per divertirsi ancora e nell’ultima settimana del mese ci sarà la possibilità, per chi ne volesse approfittare, di svolgere i compiti della vacanze prima del rientro in classe.

"Il Girotondo" riaprirà regolarmente il 1 settembre, per un nuovo anno scolastico ricco di tante novità. Dopo la visita del 10 maggio a Roma dal Papa, per la giornata mondiale della scuola, il 31 maggio si è svolta la gita in Puglia. Un tour di due giorni nella regione per condividere un’esperienza diversa e ritrovarsi con le famiglie dopo aver trascorso insieme l’intero anno scolastico.

Mentre il 7 giugno alle 17.00 c'è stata la bellissima festa di fine anno con la rappresentazione della favola di Peter Pan in musical, un appuntamento che ha coinvolto i bambini di tutte le età che frequentano la scuola.

Subito dopo la recita, grande festa al Palace Hotel con i genitori, che per l'occasione hanno voluto ringraziare le direttrici, le maestre e tutto lo staff della scuola. A seguire anche la premiazione e la consegna dei diplomi per i bambini che hanno frequentato l’ultimo anno di asilo.

"Il Girotondo" non si ferma mai, nuove iniziative e corsi sono previsti per il prossimo anno scolastico, per crescere, imparare e divertirsi insieme.





Per informazioni sulle iscrizioni, le rette e le colonie estive (aperte anche ai bambini esterni).

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Girotondo”

via Silvio Pellico, 2 66054 Vasto (Chieti)

aperto dal 1 settembre al 30 giugno 2014

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 18.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30

A luglio orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, sabato dalle 8.00 alle 12.30

Ad agosto dal 1 al 13 e dal 25 al 29, dalle 8.00 alle 16.00

Telefono

0873.363628

339.4520315

331.1750960

331.1750961

Mail

info@scuolailgirotondo.it

Pagina facebook

Sito web

www.scuolailgirotondo.it

Informazione pubblicitaria