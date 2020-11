Il Prefetto di Chieti, Fulvio Rocco De Marinis, "con nota del 6.06.2014, prot. n. 17576, indirizzata al Presidente dell'Associazione Nuova Alba ha manifestato lodevoli apprezzamenti per il lavoro che gli associati stanno svolgendo in un contesto di doverosa collaborazione con le Forze dell'Ordine". E' il presidente dell'associazione vastese, Angela Pennetta, a riferire del messaggio ricevuto dal Prefetto circa l'attività messa in campo dalla scorsa settimana. "L'obiettivo dell'Associazione - ricorda la Pennetta- è quello di rendere più vivibile la nostra città, coinvolgendo e mobilizzando cittadini di buona volontà in attività di vigilanza passiva espletata in maniera seria, responsabile ed organizzata".

Alla missiva di De Marinis ha fatto seguito una risposta del presidente di Nuova Alba, in cui, oltre ad esprimere i ringraziamenti per gli apprezzamenti manifestati, ha ribadito "energicamente il merito per l'incessante e attento servizio di controllo del nostro territorio svolto da tutte le Forze dell'Ordine.

Tutto ciò sta a significare che l'Associazione Nuova Alba non si limita a fare chiacchiere inutili, come altri soggetti da anni fanno, ma si caratterizza per esemplare pragmatismo - aggiunge Angela Pennetta -. Invita, pertanto, anche coloro che a tutt'oggi si sono limitati a parlare affinchè collaborino con l'Associazione per il bene supremo della sicurezza".